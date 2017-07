Ein Rosenstrauch so hoch wie ein Baum? Das gibt es doch nicht! Doch, im Garten von Hertha Haller am Friedhofweg in Hardt ist dieses Naturphänomen derzeit noch zu bewundern. Die Kletterrose "Bobby James", eine Multiflora-Rambler-Rose, hat sich wie eine duftende Rosendecke über ihre Rankhilfe, eine österreichische Schwarzkiefer gelegt. Bienen und Insekten halten rege Einkehr bei diesem "Wirte wundermild". Foto: Anton