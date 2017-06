Hardt Ein riesiges Gewächshaus lässt das Gemüse gut gedeihen

Diese Gärtnersiedlung war das Ziel des Halbtagesausfluges der Evergreens. Alexander Seitz hieß die Gruppe aus Hardt in der Gärtnersiedlung Bodensee/Hegau zur Führung willkommen. 408 Meter lang und zweimal 144 breit ist das große Gewächshaus. Bei der Produktion setzen die Gärtner Matthias Rückert, David Wehrle, Matthias Keller, Clemens Blum und Tobias Jörg auf ressourcenschonenden Anbau. Überschüssiges Gießwasser wird aufgefangen, über einen Biofilter gereinigt und wieder in den Wasser-Kreislauf eingespeist. Die Region profitiere, so Alexander Seitz von den Arbeitsplätzen die entstanden seien.

Sehr interessant und informativ war die Führung durch dieses große Gewächshaus, die Gruppe erfuhr alles über den Anbau der Paprikas im März bis zur Ernte, die Ende Oktober abgeschlossen wird. Fasziniert waren auch alle von der Größe des Gewächshauses und den Maschinen, die hier zum Einsatz kommen und auch der Menge die hier produziert wird. Helmut Haberstroh, als Leiter der Evergreens dankte Alexander Seitz für die vielen Einblicke in die Arbeit in der Gärtnersiedlung. Danach ging es mit dem Bus weiter auf die Reichenau. Hier ließ man sich Kaffee und Kuchen oder ein Viertele am Jachthafen schmecken mit herrlichem Blick auf den See. Abschluss war in Engen-Welschingen.