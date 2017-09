Hardt Ein heller Lichtblitz und ein lauter Knall

Am 13. September hatten allerdings auch die Mitarbeiter der Firma eps bei einem Betriebsausflug die Chance, eine komplette Montagelinie beim Kunden ABB Stotz-Kontakt zu erkunden. Auf einer Montageanlage mit 60 Metern Länge werden in Heidelberg jährlich rund 28 Millionen Leitungsschutzschalter, im Sprachgebrauch auch Sicherungsautomaten genannt, produziert.

Durch die Scheiben der Anlage waren immer wieder die insgesamt 60 roten Handlingsysteme von eps zu sehen. Diese sind aus Linearachsen, Greif- und Rotationsmodulen aufgebaut. Am einen Ende der Montagelinie wird die Grundform der Sicherung eingelegt, welche dann nach und nach von Handlingsystem zu Handlingsystem weitergereicht und mit weiteren Elementen bestückt wird. Der gesamte Ablauf ist so schnell, dass in einer Minute fast 60 Sicherungsautomaten produziert werden.

Die Bestückung der Montagelinie mit 60 Handlingsystemen war für das damals 15 Mann starke Team von eps eine große Herausforderung. Der Auftrag für eine so anspruchsvolle Aufgabe konnte gegen große Wettbewerber gewonnen werden und der Kunde ABB ist heute mit der Leistung sehr zufrieden.