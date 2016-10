Hardt Dritt- und Viertklässler erleben spannenden Austausch

Das Nachmittagsprogramm, aufgrund des tollen Herbstwetters sowohl im Freien als auch in der Turnhalle, fand bei allen großen Anklang. In französisch-deutschen Gruppen galt es Aufgaben an Stationen zu erledigen, die nur durch gemeinsames Verständigen gelöst werden konnten.

Danach war es auch schon wieder Zeit sich langsam auf die Heimreise vorzubereiten und sich bei einem leckeren Stück Kuchen und einem kühlen Apfelsaft noch einmal mit den französischen Schülern auszutauschen. Nach einer herzlichen Verabschiedung waren sich alle einig, dass es zuhause viel zu erzählen gibt und die Vorfreude auf das Wiedersehen im Mai groß ist.