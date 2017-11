Hardt Drei Mitglieder singen seit 30 Jahren

Hardt. Pfarrer Eisele eröffnete bei dieser Messfeier am letzten Sonntag des Kirchenjahres die Gottesdienstreihe zu den vier geistlichen Haltungen "Lassen-Vertrauen-Erwarten-Wertschätzen" im Prozess "Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten". In seiner Predigt ging der Pfarrer auf die vielfältige Bedeutung des Begriffs Lassen und seine Abwandlungen ein.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr gelte es, Altes zurückzulassen, um unbelastet Neues beginnen zu können. Oft gehe es um das Zulassen, dass andere, insbesondere Gott, im eigenen Leben wirkten. Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Aktiven in der Kirche zurückgehe und Kirche nicht mehr an allen Orten präsent sein könne, müsse ein Loslassen, ein Abschied von gewohnten Dingen stattfinden.

Der Kirchenchor bereicherte den Gottesdienst mit dem Psalm 23 in der modernen Fassung von Winfried Bönig, mit dem neuen geistlichen Lied "Von allen Seiten umgibst du mich" von Torsten Hempel in einem Arrangement von Rudi Schäfer und mit dem ausdrucksvollen Chor "Ave verum" von Alexander Guilmant. Auch die Gemeinde wurde durch Lieder aus dem Gotteslob und Wechselgesang mit dem Chor in die Gestaltung einbezogen. Im Anschluss an den Vorabendgottesdienst fand ein kleines Konzert zu Ehren der Jubilare statt. Festlich erklang der Chor "Lob den Herrn der Welt". Feinsinnig interpretierten die Sänger das geistliche Lied "Wäre Gesanges voll unser Mund". Auch das Spiritual "Oh Happy Day" durfte nicht fehlen, das durch das expressive Solo von Rebekka Rapp gekrönt wurde.