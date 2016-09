Hardt Die Sieger

Die Organisatoren überließen nichts dem Zufall und hatten für alle Fälle ein Safety-Car bereitgestellt. Weder dieses noch Angehörige der Feuerwehr kamen zum Einsatz, worüber Letztere keineswegs enttäuscht waren. So durften sie das Rennen genießen.

Als ideale Hilfe für die Zuschauer erwiesen sich die Lichtschranken im Ziel. So bald ein gelbes Lämpchen aufleuchtete, wussten sie, wer das Duell gewonnen hatte. Oftmals täuschte die Perspektive mit dem bloßen Auge. Für Frühstarts gab es eine Verwarnung, im Wiederholungsfall drohte der Ausschluss.

Ein guter Start ist die halbe Miete

Vor allem bei Traktoren mit Startautomatik brauchten die Fahrer ein gutes Timing, um im richtigen Moment den Hebel loszulassen. Denn ein guter Start war praktisch die halbe Miete, wie es sich bei zahlreichen Duellen herausstellte. Einen Rückstand auf der 70-Meter-Strecke wettzumachen, schafften die Allerwenigsten.

Erstmals am Start war der Tennenbronner Thomas Fleig, der mit seinem Dreirad die Blicke auf sich zog. Er schlug sich tapfer, schaffte aber den Einzug ins Finale nicht. Um allen Teilnehmern etwa gleiche Siegchancen zu ermöglichen, wurden die Traktoren in fünf verschiedene Klassen nach Geschwindigkeit eingeteilt.

Rund fünf Stunden dauerte es, bis mit dem Schönbronner Markus Rapp auch der Sieger in der Königsklasse feststand. Hinterher wurde im Festzelt nach der Siegerehrung in gemütlicher Runde gefeiert. Am Sonntag trafen sich viele Bulldogfreunde aus Nah und Fern zum Frühschoppen, danach klang das Traktor-Fest aus.

Klasse bis 20 km/h : 1. Markus Weißer, 2. Daniel Keller, 3. Dominik Hils.

Klasse bis 25 km/h: 1. Armin Weißer, 2. Franz Arnold, 3. Sven Höchstler.

Klasse 32 km/h: 1. Florian Staiger, 2. Franz Marte, 3. Reinhold Klausmann.

Klasse 40 km/h: 1. Moritz Hirt, 2. Markus Rapp, 3. Robin Boos.

Klasse über 50 km/h: 1. Markus Rapp, 2. Sascha Staiger, 3. Marco Bosch.