Hardt Die gute Laune steckt einfach an

Und diese sollte sich lohnen. Einfach um dabei zu sein und ein paar entspannte Stunden bei der Veranstaltung des Fördervereins FC Hardt zu genießen. So unterhielt zunächst eine Abordnung des Musikvereins Concordia und stimmte die Besucher auf den Abend ein. Angekündigt wurden sie von FC-Vorstand Tobias Kuhner, der durch den Abend führte.

Die Tanzformation "Jumpin’ the next generation" hatte einige Tänze einstudiert, die die Gäste von den Bänken rissen. Abgelöst wurden sie von den "Zwei Hofemern", die in gewohnter Weise mit ihrer Musik viel gute Laune verbreiteten. Das Fest erwies sich einmal mehr als Publikumsmagnet, standen die Besucher doch am Eingang Schlange und zeitweise hieß es gar "ausverkauft". In der Küche herrschte Hochbetrieb und die Bedienungen hatte alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu versorgen. Seine Feuertaufe bestand auch Thomas Hildbrand bravourös, der erstmals die Federführung bei der Veranstaltung inne hatte.