Hardt Der Hauptpreis bleibt auf dem Hardt

Gewerbevereins-Vorsitzender Stefan Öttle hieß zur Ziehung der Gewinner und der Bekanntgabe die anwesenden Gewerbetreibenden im Freizeitstüble Langenbacher willkommen.

Insgesamt 162 Gewinner wurden dann an diesem Abend von Emilie Flaig und Luca und Julian Öttle gezogen. 20 Christstollen waren bereits vor Weihnachten verlost worden, sie konnten bei den Bäckereien Brantner und Menrad abgeholt werden.

Über insgesamt 4500 Euro in Form von Warengutscheinen konnte sich dann die Gewinner freuen. Der Hauptpreis in Höhe von 500 Euro ging an Astrid King, Römerweg. Sie konnte den Preis noch am gleichen Abend aus den Händen von Stefan Öttle und Helmut Haberstroh in Empfang nehmen.

Über einen Warengutschein von je 125 Euro können sich sechs Gewinner, alle aus Hardt freuen: Evi Hermann, Ostlandstraße 6, Sarah Broghammer, Tischneckerweg 86, Michael Ganter, Belchenweg 30, Simone Maier, Katzenmoos 4, Ruth Bernhardt, Friedhofweg 9 und Hans Schmuck, Pfarrer-Langenbacher-Straße 26.

Je 50 Euro Warengutschein gingen an Roland Borho, Heiko Zimmermann, Lieselotte Hirt, Katja Schmider, alle aus Hardt, Helena Maurer, Tennenbronn; Marlies Bruder, Natalie Arnold, Roland Müller, alle aus Hardt; Winfried Ketterer, Tennenbronn; Hildegard Merz, Schramberg; Rolf Thormski, Peter Mauch, Familie Nagel, Theilenweg 29; Sabrina Broghammer, Tischneck 45; Peter Benz; Werner Arnold, Tischneck; Manuel Haas; Martha Haberstroh, Gerold Hafner, Familie Thimm, Klippeneckweg alle aus Hardt. Des weiteren wurden 60 Gutscheine über je 25 Euro und 75 Gutscheine zu je zehn Euro verlost.

Alle Gewinner werden vom Gewerbeverein schriftlich benachrichtigt.