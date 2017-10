Hardt Der Arbeitsbeginn überrascht

Als krönender Abschluss durften die Grundschüler dann selbst zum Bäcker werden. Die von ihnen hergestellten Brezeln, Brötchen, Zöpfe und Schnecken wurden am Folgetag von der Bäckerei Menrad an die Schule geliefert und die Kinder durften diese in der Vesperpause genüsslich verzehren. Selbstverständlich wurden auch die übrigen Klassen mit den Köstlichkeiten der fleißigen Jungbäcker versorgt.