Hardt Der Arbeitsbeginn überrascht

Nach der freundlichen Begrüßung durch Geschäftsführer Matthias Burget erhielten die Kinder eine kleine Führung durch die Backstube. Natürlich hatten die Schüler auch viele Fragen mitgebracht, die er souverän beantworten konnte. Über den frühen Arbeitsbeginn des Chefs um 1.30 Uhr waren die Kinder sichtbar überrascht und merkten, wie schön sie es als Schüler im Grunde doch haben.

Anschließend konnten die Kinder live miterleben, wie Brezelteig hergestellt wird, wie er durch eine Maschine in kleine Kugeln portioniert und schließlich ausgerollt wird.

Als krönender Abschluss durften die Grundschüler dann selbst zum Bäcker werden. Die von ihnen hergestellten Brezeln, Brötchen, Zöpfe und Schnecken wurden am Folgetag von der Bäckerei Menrad an die Schule geliefert und die Kinder durften diese in der Vesperpause genüsslich verzehren. Selbstverständlich wurden auch die übrigen Klassen mit den Köstlichkeiten der fleißigen Jungbäcker versorgt.