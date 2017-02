Hardt "Concordia" präsentiert sich gut aufgestellt

Auch die Statistik weise Steigerungen auf mit 53 Proben, 70 musikalischen Treffen bei 17 Auftritten. Leicht verbessert sei die Teilnahme an Proben von 73 auf 74,5 Prozent; als bestes Register zeigten sich einmal mehr die Bässe mit 84,6 Prozent.

Auch Dirigent Daniel Weißer sah das Orchester "auf einem guten Weg" und bestätigte, "die Arbeit macht mir Spaß". Bei den Konzerten in Buchenberg und Gosheim hörte er viele positive Stimmen und beim Auftritt in der Klinik in Tannheim konnte man erleben, dass man "Menschen mit Musik glücklich machen kann". Das Jahreskonzert mit der zum Motto passenden Dekoration sei sehr gut gewesen, wie auch die CD-Einspielung des Marschs der Steinreuteteufel. Mit der Zunahme an der Beteiligung der Proben sei er zufrieden, sie sei aber besonders im Sommer noch steigerungsfähig. Vor dem Matineekonzert im Mai müssten die Musiker mit Zusatzproben rechnen.

Nach der einstimmigen Entlastung für den Vorstand leitete Uwe Ganter die Neuwahlen, bei der die Amtsinhaber ebenfalls einstimmig bestätigt wurden. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Martin Stockburger und Selina Maier kann weiterhin die Schrift führen; zu Beisitzern wurden gewählt Selina Gall, Philipp Rapp und Daniel Dieterle, die Kasse prüfen Sarah Moosmann und Dirk Pfaff.