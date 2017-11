Hardt/Eutingen (md). Sorgen macht man sich in Eutingen-Weitingen um den früheren katholischen Hardter und Mariazeller Pfarrer Richard Fischer (76). Er musste sich einer Bypass-Operation unterziehen und liegt auf der Intensivstation des Uniklinikums Tübingen. Aktuell befindet sich Richard Fischer laut Informationen aus seinem Umfeld aber wieder auf dem Weg der Besserung. Er gestaltete bis zuletzt noch Gottesdienste in seiner Heimatgemeinde Weitingen und war in der dortigen Kirchengemeinde sehr rührig. Nun fällt er aber auf unbestimmte Zeit für den Seelsorgerdienst aus.