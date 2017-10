Hardt Bunter Liedermix zum 20. Jubiläum

Hardt. Einige Gründungsmitglieder sind noch heute mit dabei. Aus einem früheren Singkreis wurden die "Fis(c)herman’s Friends", überall auch als "FF" bekannt und sehr beliebt, gegründet. Sie sind auch eine Gruppe der Kolpingfamilie Hardt, auf die man besonders stolz ist.

Nach der Gründung galt es natürlich einen Namen zu finden, hier stand die heiß begehrte Bonbonsorte Pate, die in keiner Probe fehlen durfte. Auch zum damaligen Pfarrer Richard Fischer hatte die Gruppe eine sehr gute Verbindung, des Weiteren sollte der Namen an Jesus den Menschenfischer erinnern. Und so entstanden die "Fis(c)herman’s Friends", die sich über diese 20 Jahre einen Namen weit über die Grenzen von Hardt hinaus gemacht haben.

Die "FFs" treffen sich jeden Donnerstag, um für die verschiedenen Auftritte zu proben. Man kan sie mit einem klassischen Chor vergleichen, es wird miteinander gesungen, in der Regel dreistimmig. Einer Band ähnelt die Gruppe auch, weil einige der Mitglieder auch Instrumente spielen und den Gesang mit Saxophon, Cajon, Gitarre oder Querflöte untermalen. Die engagierte Leiterin von FF ist seit rund 15 Jahren Rebekka Rapp, die eine Ausbildung zur Chorleiterin der Diözese Rottenburg-Stuttgart erfolgreich absolviert hat. Sie übt die Stücke mit der Gruppe ein und begleitet am E-Piano. Zudem bereichert sie mit ihrer ausdrucksvollen Stimme viele Auftritte auch mit Solostücken. Hauptaufgabe ist, Jugendgottesdienste in der Gemeinde mitzugestalten und bei kirchlichen Veranstaltungen der Kolpingfamilie mitzuwirken. Auch bei anderen Veranstaltungen und Hochzeiten sind die FF zu sehen und zu hören.