Hardt Bomo ist erneut "attraktiver Arbeitgeber"

Mangelnde Wertschätzung ist die Motivationsbremse Nummer eins in Unternehmen – das ist das Ergebnis einer IHK-Studie. Gemäß dieser wird die Attraktivität als Arbeitgeber von einigen Faktoren bestimmt, die in sechs Handlungsfeldern zusammengefasst sind: die Qualität der Führungs- und Unternehmenskultur, das Niveau der Kompetenzentwicklung und Qualifizierung zur Bindung der Mitarbeiter, die Angebote im Betrieblichen Gesundheitsmanagement, die Maßnahmen in Sachen Familienfreundlichkeit, das Empfinden der Mitarbeiter in puncto leistungsgerechter Entlohnung und Anerkennung, sowie das Employer Branding. Das Ziel dabei lautet: Mehr Wertschätzung durch Wertschöpfung. Konkret bedeutet das für Unternehmen, einen Bewusstseinswandel hin zu einer werte- und leistungsorientierten Unternehmenskultur anzustreben. "Wir möchten einerseits dem Fachkräftemangel vorbeugen, zugleich aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen, wie wichtig uns ein attraktives Arbeitsumfeld ist", berichtet Geschäftsführer Klaus Schlicht.

Das Gesamtergebnis der Mitarbeiterbefragung spricht für sich: In allen Handlungsfeldern gaben diese ihrem Arbeitgeber noch bessere Noten als vor zwei Jahren. "Die erneute Auszeichnung bestätigt unsere Anstrengungen der letzten zwei Jahre und gibt uns Ansporn, noch besser zu werden, damit wir bei der nächsten Re-Auditierung in zwei Jahren den Sprung zum Silber-Siegel schaffen", so Firmeninhaber Werner Bohnert.