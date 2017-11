Hardt Bomo erneut "attraktiver Arbeitgeber"

Hardt. Mangelnde Wertschätzung ist die Motivationsbremse Nummer eins in Unternehmen – das ist das Ergebnis einer IHK-Studie. Gemäß dieser wird die Attraktivität als Arbeitgeber von einigen Faktoren bestimmt, die in sechs Handlungsfeldern zusammengefasst sind: die Qualität der Führungs- und Unternehmenskultur, das Niveau der Kompetenzentwicklung und Qualifizierung zur Bindung der Mitarbeiter, die Angebote im Betrieblichen Gesundheitsmanagement, die Maßnahmen in Sachen Familienfreundlichkeit, das Empfinden der Mitarbeiter in puncto leistungsgerechter Entlohnung und Anerkennung, sowie das Employer Branding.

Das Ziel dabei lautet: Mehr Wertschätzung durch Wertschöpfung. Konkret bedeutet das für Unternehmen, einen Bewusstseinswandel hin zu einer werte- und leistungsorientierten Unternehmenskultur anzustreben. "Wir möchten einerseits dem Fachkräftemangel vorbeugen, zugleich aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen, wie wichtig uns ein attraktives Arbeitsumfeld ist", berichtet Geschäftsführer Klaus Schlicht.

Eine anonyme Mitarbeiterbefragung zur Beurteilung dieser sechs Handlungsfelder ist dabei Grundvoraussetzung. Während der Fokus beim ersten Auditierungsverfahren im Jahr 2015 auf einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit in allen Handlungsfeldern lag, richteten die Auditoren der IHK nun ihr Augenmerk auf die Einbindung der Handlungsfelder in den Betrieb. Parallel dazu wurde unter die Lupe genommen, welche Bereiche Optimierungspotenzial bieten.