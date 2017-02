Hardt Bilder aus dem Jubiläumsfilm bilden den Hintergrund

Auf großflächigen Bildern aus dem Jubiläumsfilm weist eine klare Gliederung den Weg zu den gesuchten Informationen in fünf Bereichen. Zu den wichtigsten Neuigkeiten gehört jetzt für viele die beginnende Hochzeit der Fasnet mit den Terminen der Katzenzunft. Aktuell können Verwaltung und Vereine ihre Veranstaltungen ankündigen und Bilder aus ihrem Vereinsleben zeigen. Den Terminkalender können die Vereine selbst aktualisieren. Weil "Hardter viel unterwegs sind", zeigt Hardt International in persönlichen Berichten, was einzelne Bürger in der weiten Welt gerade treiben. Vor dem Rathaus präsentiert sich der Gemeinderat und die Mitarbeiter der Gemeinde sind aufgeführt. Was "unser Hardt" seinen Bewohnern bietet, ist mit Kindergarten, Schule und Betreuungsangeboten aufgeführt; das frohe Alter kündigt seine Feste und Fahrten an. Die Möglichkeiten für den Einkauf und bei der Gesundheitsvorsorge werden aufgeführt, neben einem Ortsporträt und der Geschichte. Die lange Liste der Unternehmen unterstreicht die Bedeutung der Gemeinde als Wirtschaftsstandort mit vielen Arbeitsplätzen.

Für Freizeit und Tourismus ist auch einiges geboten "uff´m Hardt" in vielen Vereinen und einem großen Netz von Wanderwegen und Strecken für Radtouren. Eine reduzierte Version der Homepage gebe es auch für mobile Nutzer mit Smartphone. Damit sei die Seite nicht nur auf dem neuesten Stand, sondern erfülle die gesetzlichen Vorgaben, verwies Marion Rapp auf einen hohen Datenschutz und die Einhaltung des Etats von 19 000 Euro. Sie hatte mit Michaela Trenkle, Benjamin Gramlich und hitcom den neuen Auftritt der Gemeinde gestaltet.