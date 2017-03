Hardt Beim Löschfahrzeug in Wartestellung

Hardt (czh). Zwar habe man mit 19 Einsätzen "so viele wie nie zuvor" fahren müssen, aber man habe dabei einen Menschen aus einem brennenden Fahrzeug und eine Katze von einem Baum retten können. Es gab bei zwei Brandalarmen und elf technischen Hilfeleistungen nur einen Fehlalarm.

Der Übungsbesuch lag bei 79 Prozent, wobei 15 Kameraden bei allen Übungen dabei waren und acht nur einmal gefehlt hatten, das sei ein "toller Wert". Insgesamt verfüge die Feuerwehr über 58 Mitglieder, davon 42 in der Einsatzabteilung und jeweils acht in der Alterswehr und der Jugendfeuerwehr. Für die berichtete Manuel Hildbrand über die Bildersuchfahrt in Aistaig und das Kreisjugendzeltlager in Rottweil. Geübt habe der Nachwuchs mit den Kameraden aus Schramberg bei einem echten Feuer im Junghans-Gelände und erstmals mit dem Jugend-Rotkreuz bei einem Unfall im Gewerbegebiet Hardt. In diesem Jahr feiere die Kreisjugendfeuerwehr ihr 50-jähriges Bestehen. Das könne man im nächsten Jahr auch in Hardt feiern.

Auch die Alterswehr war unterwegs beim Jahresausflug in den Bregenzer Wald, bei Wanderungen am Albtrauf und zum Langenberg in Tennenbronn, erzählte Gerhard Broghammer.