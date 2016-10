Hardt. An der Ecke Schramberger Straße und Fichtenweg in Hardt sind am Donnerstag Nachmittag zwei Personenkraftwagen zusammen gestoßen. Ein 63-jähriger Autofahrer wollte von der Schramberger Straße in den Fichtenweg abbiegen und verlangsamte deswegen seine Geschwindigkeit. Der Fahrer des hinter ihm kommenden Skoda erkannte den zuletzt stehenden Volkswagen Golf zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sich der VW-Fahrer leicht. Es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.