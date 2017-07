Hardt (czh). In seiner geplanten Klausur im Herbst wird sich der Gemeinderat in Hardt um alle Altersgruppen kümmern müssen. Auf Anregung von Bernd Angst sollte die Gemeinde das Wohl ihrer älteren Mitbürger im Blick haben. Für ein Alten- und Pflegeheim sollte man einen Standort und einen Träger finden, damit ältere Mitbürger auch ihren Lebensabend im Ort verbringen könnten. Die Gemeinderäte hatten schon im Tagesordnungspunkt zuvor die Erarbeitung eines Konzepts für die Gestaltung im Friedhof auf die geplante Klausur verwiesen. Dort wollte man sich auch um die Kinderbetreuung Gedanken machen. Bei der Klausur stehe also ein Rund-um-Konzept für alle Altersstufen auf der Tagesordnung, stellte Werner Thimm fest.