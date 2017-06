Hardt Bächlein ein Genuss

Die Strecke führte die Wanderer über Kreuzberg, Winterleshof, Hauserbach vorbei am Klausmannshof und Haseneckle und über den Abenteuerpfad zurück nach Hausach. Auf der knapp 14 Kilometer langen Strecke wurden etwa 760 Höhenmeter bewältigt. Dabei konnten die Wanderer herrliche Ausblicke genießen.

Dankbar waren die Wanderer aus Hardt für die beiden "Naturbrunnen" an der Strecke, konnten sie doch an diesem heißen Tag zusätzlich den Durst löschen. Die Schlusseinkehr fand schließlich im Gasthaus Rössle in Gutach statt. Helmut Müller dankte Familie Ganter für die Planung und Durchführung dieser wunderschönen Tour.