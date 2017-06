Hardt Auf der Suche nach einem Konzept

Diese Lücke bei den Gebühren wollte auch Jürgen Bargenda schließen. Er bekräftigte aber: "Ein Konzept muss her." Auch Helmut Haberstroh und Elly Vögtlin-Klausmann wollten eine langfristige Planung für den Friedhof und empfahlen das Thema für die Klausur im Herbst.

Platz für Zwei

Mit seinem Antrag auf Verschiebung blieb Joachim Hilser allein, so dass Annette Saur die Änderung in der Satzung erklärte. Es gehe dabei nur um eine genauere Formulierung für ein Urnenreihengrab. Ein solches Grab in der Urnenwand sei ein Platz in einer Nische, für die eine Zweitbelegung vorgesehen sei. Der zweite Platz in einer Nische könne nach Ermessen der Gemeinde belegt werden.

Ein Platz in einem Urnenreihengrab koste 2000 Euro für 20 Jahre. Mit einem Urnenwahlgrab zu 3000 Euro werde das Nutzungsrecht für die ganze Nische für 30 Jahre erworben. Diese Klärung der Formulierung wurde einstimmig beschlossen.