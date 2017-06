Hardt Auf dem Nachhauseweg verprügelt

In der Nacht auf Pfingstmontag war der junge Mann in der St. Georgener-Straße in Hardt vom Lehenweg kommend in Richtung Apotheke zwischen 1.30 Uhr und 2.20 Uhr einem 53-Jährigen begegnet. Dabei sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, so eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Schließlich sei der 53 Jährige handgreiflich geworden. Dabei schlug der Beschuldigte dem 26-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und trat mit dem Fuß zu.

Die Kopfverletzungen, die sich das Opfer dabei zuzog seien so stark gewesen, dass der 26-Jährige in einer Klinik habe operiert werden müssen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die sich bei der Poilzei in Schramberg, Telefon 07422/270 10, melden sollen. Denn, während des Vorfalls seien Autos vorbeigefahren. Die Eltern des Opfers starteten auf Facebook einen Zeugenaufruf.