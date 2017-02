Hardt Anzeigeerstatter hat 1,4 Promille Alkohol

Der 25-jährige Mann teilte der Polizei in Schramberg per Telefon mit, dass er auf der Kreisstraße 5531 einen Unfall mit einem weißen Kastenwagen gehabt hat, welcher deutlich auf seiner Spur fuhr. Es sei hierbei zu einem seitlichen Streifvorgang zwischen seinem Mercedes und dem entgegenkommenden Kastenwagen gekommen, wodurch der Mercedes an Spiegel und Fahrerfenster beschädigt wurde. Der Kastenwagen sei anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Als die Polizisten der Sache nachgingen und den Anzeigenden zu Hause aufsuchten, bemerkten diese Alkoholgeruch bei ihm. Die Beamten führten einen Alkoholtest durch, der knapp 1,4 Promille ergab. Da der junge Mann angab zu Hause nach dem Unfall nur ein Bier getrunken zu haben, ergab sich der Verdacht, dass der Mann schon während des Unfalls betrunken gefahren sein könnte. Ein Richter teilte diese Meinung und ordnete eine Blutentnahme an.

An der Unfallstelle konnten die Beamten den Spiegel des Mercedes und Fahrzeugteile des Kastenwagens auffinden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Fiat Ducato, Citroen Jumper oder Peugeot Boxer handeln.