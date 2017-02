Hardt Angst vor der Katzensteuer geht um

Ohne Zunftmeister geht bei der Katzenzunft nichts. Weil Jürgen Ganter ausgerechnet an diesem Tag Prüfungen schreiben musste, schleppten die Elferräte ein Konterfei im Rollstuhl mit. "D‘r Jürgen isch an arme Ma, der hit mit uns nit feira ka. Mir hen ihn trotzdem mitgnomma und sin stolz, d’r Jürgen isch us gutem Holz", reimte Stellvertreter Roland Laufer.

Der Vize-Katzenchef klagte den Bürgermeister an, weil im nächsten Jahr die Zunft ihr 60-jähriges Bestehen feiert und da die Halle renoviert wird. "A Katzenzunft ohne Halle, isch wia a Mus in de Falle", machte er deutlich. Damit die Festhalle zu richtigen Zeit fertig wird, bot die Zunft mehrere Handwerkerarbeiten in Eigenleistung an, für die sich Halder vorab bedankte.

Vor dem Besuch im Bürgersaal hatte die Katzenzunft mit Guggenmusik "Sälle 15" und einem Dutzend Steinreuteteufel Schüler und Lehrer vom Unterricht befreit und in die Festhalle begleitet. Dort wurde mit unterhaltsamen Beiträgen eine kleine Fasnetsparty gefeiert. Im Kindergarten "St. Elisabeth" im Adolf-Kolping-Saal wurden die Narren von kleinen Feen, Wichteln, Zauberern, Hexen und Erzieherinnen applaudierend empfangen und wussten sofort: Sie stehen mitten drin im Zauberwald "Hokuspokus".

Nach mehreren Gesangsbeiträgen der kostümierten Gruppen geizten die Maskenträger nicht mit Miesli und Süßigkeiten.

Pünktlich um 9 Uhr hatte die Zunft die Narrenfahne vor dem Rathaus gehisst, damit alle in Hardt wissen, "jetzt isch wieder Fasnetzit".