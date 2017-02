Hardt Am Schluss sind alle auf der Bühne

Zuerst lässt der Musikverein hören, was er drauf hat an Narrenmärschen und Stimmungsmusik und heizt schon mal für die Nachwuchstänzerinnen ein, die ungeduldig auf ihren Auftritt hinfiebern. Dann geht es rund mit ATC "Around the World" in die 1990er-Jahre und rechts rum mit Flo Rida ins Heute der Mädels um Vroni. Die "achtet genau drauf", dass die Füße gestreckt sind beim Sprung, verrät eine der größeren Tänzerinnen. Das sieht auch gut aus und dem Publikum gefällt, wie begeistert die Mädels tanzen. Dann ist Zeit für den Abschied der Gastzünfte, und Jürgen Ganter holt sie noch mal alle auf die Bühne: die Wolfsnarros aus Neuhausen, die Engelegoaschter aus Peterzell mit ihren Gästen, den Bläächi Lömpe aus Appenzell, die Bettelwieber aus Burgberg, die Glasbachhexen aus Buchenberg und die Steinreuteteufel.