Hardt. Wie jedes Jahr veranstaltet die AH-Abteilung des FC Hardt wieder ihren beliebten Preisskat. Gespielt werden 3 Runden zu je 24 Spielen. Das traditionelle Turnier findet am Samstag, 7. Januar 2017, um 14 Uhr im Gasthaus „Grüner Baum“ in Hardt statt. Die Siegerehrung findet gleich im Anschluss an das Turnier um ca. 18.30 Uhr statt, wobei es wieder schöne Preise für jeden Teilnehmer zu gewinnen gibt. Alle die in einer entspannten Runde gerne einen Skat spielen sind eingeladen.