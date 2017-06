Hardt Als "Kapitän" viel Weitsicht bewiesen

Aichhalden/Hardt/Sulgen (jh). Die Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen konnte ihre Marktstellung innerhalb ihres Geschäftsgebietes auch im vergangenen Geschäftsjahr weiter ausbauen. Darüber freuen sich die Vorstände Helmut Haberstroh und Ralf Bantle bei der Überreichung des Jahresberichtes für 2016. Der Bericht liegt in allen drei Geschäftsstellen zum Mitnehmen aus.

Ausführlich über die Entwicklung der Bank wird der Vorstand in der Generalversammlung berichten. Sie findet in diesem Jahr in der Arthur-Bantle-Halle in Hardt statt und beginnt um 19.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr sind die Mitglieder und Kunden zu einem warmen Essen eingeladen.

Die deutsche Wirtschaft sei auch im Jahr 2016 auf Wachstumskurs geblieben. In Baden-Württemberg verzeichneten die Volksbanken und Raiffeisenbanken erfreuliche Wachstumsraten bei den Mitgliedschaften. Das gesamte betreute Kundenvolumen der 193 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg erhöhte sich um 9.6 Mrd. Euro, das entspricht einem Zuwachs von 4,8 Prozent. Auch die Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen konnte ihre gute Marktstellung weiter festigen. Denn wieder sehr deutlich war der Beweis der Zufriedenheit der Kunden und Mitglieder mit der Raiffeisenbank, so der Vorstand im Geschäftsbericht für das Jahr 2016. Mit 5635 Mitgliedern ist die Bank tief im Geschäftsgebiet verwurzelt. 60 Prozent der Kunden sind auch Mitglied der Bank.