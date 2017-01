Hardt 32 000 Euro fließen an die Vereine

Mit insgesamt 32 000 Euro an Spenden habe die Raiffeisenbank die Vereine und verschiedene kirchliche und soziale Einrichtungen unterstützet. In 2016 sei auch eine Spende über die Familie Fritz Beck, Inhaber der Waldauschänke an die Nachsorgeklinik auf der Katharinenhöhe gegangen.

Auch die Ortsgruppen des Deutschen Roten Kreuzes in Aichhalden und Hardt hätten eine Zuwendung erhalten. In diesem Zusammenhang bedankte sich Helmut Haberstroh bei Anton Kopp aus Hardt, der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Kurs in erster Hilfe am Arbeitsplatz gegeben habe.

Elke Keller, Marketingmitarbeiterin, stellte dann das neue Vereinsvoting vor. Als regional verwurzelte Raiffeisenbank fördere man die Arbeit der Vereine im Geschäftsgebiet seit Jahren auf vielfältige Weise. Denn Vereine tragen nicht nur eine hohe gesellschaftliche Verantwortung, sondern würden auch einen großen Beitrag zur Förderung der Jugend und des Gemeinwohls leisten. Dies wolle man unterstützen. Jetzt hätten alle Vereine, mit denen die Raiffeisenbank im Rahmen des Spendenkonzepts kooperiere, die Möglichkeit über das neue VR-Vereinsvoting insgesamt 3000 Euro Förderung für ein Projekt oder Anschaffung zu erhalten. Alle anwesenden Vertreter der Vereine erhielten ausführliche Unterlagen, um sich zu informieren. Zum Schluss wünschte Vorstand Helmut Haberstroh für das Neue Jahr 2017 alles Gute und dankte für das Kommen und die Verbundenheit zur Bank.