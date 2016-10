Hardt 30000 Euro Schaden bei Unfall

Hardt. Am Montag, gegen 14.15Uhr ereignete sich ein Vorfahrtsunfall auf der Königsfelder Straße. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi die Weiler Straße in Fahrtrichtung Königsfelder Straße und wollte diese geradlinig in den Römerweg überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw die Königsfelder Straße in Richtung Königsfeld. Die 55-jährige Mitsubishi-Fahrerin fuhr ohne Anzuhalten mit mäßiger Geschwindigkeit in die Kreuzung ein. Trotz der schnellen Reaktion und einer daraus folgenden Vollbremsung auf regennasser Fahrbahn konnte der Golf-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mitsubishi wurde durch den Aufprall gedreht, prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen das Standrohr eines Verkehrszeichens und gegen einen neu aufgestellten Verteilerkasten. Die Beifahrerin im Verursacherfahrzeug wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von jeweils zirka 13.000 Euro. Sie wurden von Abschleppdiensten von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden am Verteilerkasten beläuft sich auf zirka 4000 Euro, am Verkehrsschild auf 60 Euro.