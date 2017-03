Hardt 19 Absolventen bei "Lichtblicke"-Kurs

Über den Umgang mit Menschen in abschiedlichen Lebenssituationen, den Abschieds- und Sterbeprozess und die Verarbeitung der Trauer sprach Pflegedienstleiterin Hedwig Pieper vom Spittel-Seniorenzentrum. Einen Einblick in Fragen der Ernährung im Alter und der Hygiene im Haushalt gab Studienrätin i.R.. Gudrun Breithaupt-Hampel aus Hardt.

Sabine Rieger vom Pflegestützpunkt l informierte über soziale Einrichtungen und gesetzliche Möglichkeiten der Hilfe im Alter.

Besonderes Interesse fand die Einführung in die Kinästhetik durch einen Therapeuten des Klinikums Villingen-Schwenningen. Dabei wurden die Teilnehmer angeleitet, den richtigen Körpereinsatz beim Lagewechsel durchzuführen, um das Risiko von Überlastung der Wirbelsäule zu reduzieren.

Der letzte gemeinsame Abend war dem Dank gewidmet, den die Vorsitzende an Referenten, Teilnehmer und Gemeinde richtete. Erfreut war Erika Roming über die Tatsache, dass zwölf der 19 Teilnehmer bereits in der Nachbarschaftshilfe tätig sind. Susanne Hartmann zeigte sich sehr beeindruckt über das Engagement des Hardter Vereins. Sie blickte auf die Entwicklung des Modellprojekt Gaienhofen, heute eine der größten Nachbarschaftshilfen im Land mit vielen Bildungs- und sozialen Hilfsangeboten. Motor dieser Entwicklung war die Diözesanvorsitzende der Katholischen Landfrauenbewegung, Maria Hensler. In einer Bildpräsentation erläuterte die Netzwerk-Mitarbeiterin die Aufgaben dieses Dachverbandes. Mit den beiden Standbeinen Schulung und Unterstützung bei Neugründungen ist der gemeinnützige Verein ein verlässlicher Partner für die örtlichen Vereine.

Ihr Lob, dass sich so viele Menschen zur Hilfe der pflegenden Angehörigen ausbilden lassen, teilte auch Bürgermeister Halder. Er blickte noch einmal auf die anfängliche Entwicklung aus dem Leaderprojekt "Lebensqualität durch Nähe" zurück. Ein besonderes Lob sprach er der engagierten Leiterin der "Lichtblicke", Erika Roming und ihrer Finanzfrau Birgit Brandes aus. Die Nachbarschaftshilfe biete auch Frauen, die nach der Babyphase wieder ins Berufsleben zurückkehren wollen, einen Start. Heute stehe der Verein auf gesunden Beinen, nachdem er anfänglich bezuschusst wurde. Der Bürgermeister dankte allen Kursabsolventen, dass sie sich Zeit genommen hätten für die Schulung in häuslicher Altenhilfe und sich als Mitarbeiter im Verein zur Verfügung stellten. Mit einem Geschenk der Gemeinde drückte er seine Anerkennung für die Arbeit der Vorsitzenden aus. Auf den offiziellen folgte der gemütliche Teil, bei dem die Frauen sich bei Gebäck und Getränken noch lange und rege austauschten.