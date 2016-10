Handball Pokal-Traum geht für HBW noch weiter

Gestern schlug das Team von Trainer Rúnar Sigtryggsson in der Balinger Sparkassen-Arena dem Bundesliga-Konkurrenten Bergischer HC nach einer souveränen Vorstellung mit 27:23 (13:11).

Nur vier Tage nach dem 27:23-Heimsieg im Liga-Punktspiel schafften die Schwaben zum ersten Mal überhaupt den Sprung unter die letzten Acht. Trainer Sigtryggsson musste abermals improvisieren, denn im Vergleich zum Samstag fehlten neben Pascal Hens sowie den Langzeitverletzten Tobias Wagner, Felix König und Dennis Wilke auch noch Julian Krieg (Handverletzung), Sascha Ilitsch und Christoph Foth (beide Magen-Darm-Infekt). Für sie rückten René Zobel, Julian Thomann und Markus Dangers aus dem Drittliga-Team des HBW auf.

Und der HBW verschlief den Start vor 1563 Zuschauern komplett, sah sich nach einem von Arnor Gunnarsson in der achten Minute verwandelten Strafwurf mit einem 1:5-Rückstand konfrontiert. Dann ging’s bei den Gastgebern vorwärts, auch die 5:1-Formation packte nun besser zu und streute dem Rückraum der Gäste mächtig Sand ins Getriebe. In Unterzahl startete Jannik Hausmann einen 4:0-Lauf, den Tim Nothdurft per Konter mit dem 5:5 abschloss (12.). In der Folge zogen sich die Referees Michael Kilp und Christoph Maier (Oberursel/Steinbach) mit kurios anmutenden Entscheidungen den Unmut der HBW-Fans zu, und auch Spielaufsicht Jürgen Rieber tat ein Übriges dazu, dass beim HBW Feuer drin blieb. Martin Strobel schoss den HBW mit seinem zweiten Treffer erstmals in Front (8:7/19.). Yves Kunkel erhöhte per Konter auf 10:8 (23.). Dann aber musste Tim Nothdurft für zwei Minuten runter – die Konsequenz war das 10:10 (25.), danach schoss Max Hermann die Gäste wieder in Front. Aber der starken Strobel und Kunkel – er mit einem Konter-Doppelpack – schossen für die Gastgeber einen 13:11-Vorsprung heraus. Friedrich und Kunkel legten zum 15:11 nach (32.).