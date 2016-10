Handball Martin Strobel zieht sich aus Nationalteam zurück

"Es ist keine Entscheidung, die ich von jetzt auf nachher getroffen habe", erklärt Strobel, dass er sich mit dem Thema lange und gründlich auseinandergesetzt habe. Bundestrainer Sigurdsson habe bereits für die EM und danach auch für die Olympischen Spiele einen erfolgreichen Verjüngungsprozess der Nationalmannschaft auf den Weg gebracht. "In meinen Augen ist es auch völlig richtig, um Deutschland in Zukunft bei den großen Turnieren erfolgreich zu vertreten", so Strobel. Er habe in den knapp zehn Jahren, in denen er für Deutschland gespielt habe, sehr viel erlebt und im Jahr 2016 mit dem Gewinn der Europameisterschaft und der Olympia-Bronzemedaille ein tollen Höhepunkt in seiner Karriere erreicht. Deshalb sei er in Absprache mit seiner Familie zu dem Entschluss gekommen, sportlich etwas kürzer zu treten.

"Martin ist ein großer Spieler und guter Charakter. Der Nationalmannschaft hat er in den vergangenen Jahren sehr geholfen", bedauerte Bundestrainer Sigurdsson die Entscheidung des erfahrenen Spielmachers, fügte aber hinzu: "Das ist nicht das Ende. Er wird uns immer helfen, wenn Not am Mann ist."

Der aus Hausen ob Rottweil stammende Strobel gab am 5. April 2007 in Stuttgart unter dem damaligen Bundestrainer Heiner Brand sein Debüt in der Nationalmannschaft. Mit drei Toren und sehenswerten Anspielen im Spiel gegen Portugal überzeugte er in der Porsche-Arena. Insgesamt brachte es Strobel auf 135 Einsätze im Trikot der A-Nationalmannschaft und erzielte dabei 154 Tore.