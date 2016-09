Handball Martin Strobel und der Liga-Alltag nach Rio

"Auf der einen Seite ist der Gewinn der Bronzemedaille schon noch präsent, auf der anderen Seite aber auch schon wieder ganz weit weg", sagt Martin Strobel, der erst im Januar mit der Nationalmannschaft den Europameistertitel gefeiert hatte.

Denn nur wenige Tage nach dem Erfolg in Rio war er mit dem HBW zunächst im Final-First-Turnier des DHB-Pokals und am vergangenen Samstag beim Bundesliga-Auftakt in Gummersbach gefordert. "Es war schon toll mit einer Medaille aus Rio zurückzukommen und die Leistung bestätigt zu haben, die wir bei der Europameisterschaft gezeigt haben. Die EM in Polen war natürlich eine Wucht, weil niemand damit gerechnet hatte. Uns war natürlich schon in Rio klar, dass es in den Vereinen gleich wieder richtig für uns los geht", so Strobel.

Vor dem Spiel gegen Gummersbach erhielt der 31-Jährige noch ein kleines Präsent – wie auch für die Rio-Fahrer des VfL Gummersbach Julius Kühn und Carsten Lichtlein. "Es war eine schöne Geste, dass ich auch begrüßt wurde", sagt Strobel. Mit 19:26 musste sich der HBW-Kapitän mit seinem Team anschließend aber geschlagen geben. "Natürlich hatten wir viele verletzungsbedingte Ausfälle. Aber wir haben auch sicher nicht unser bestes Spiel gemacht, das ist Fakt. 26 Gegentore waren eine Marke, die ihm Rahmen ist, aber 19 Tore zu werfen, ist einfach zu wenig. Da hat es uns an Durchschlagskraft und auch ein bisschen an Selbstvertrauen gefehlt. Wir haben uns für die gute Abwehrarbeit auch zu wenig mit einfachen Treffern belohnt." Wie’s hätte funktionieren können, zeigte der HBW zu beginn der zweiten Hälfte, als er den Rückstand von sieben auf vier Treffer Differenz eindampfte – es reichte dennoch nicht, um den VfL noch ins Wanken zu bringen.