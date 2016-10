Handball HBW: Wiedersehen mit Fabian Böhm

Heute Abend kehrt er das erste Mal als Handballer nach Balingen zurück. Etwas ganz Besonderes? "Absolut, es ist irgendwie, als ob man nach Hause kommt", sagt er. Ob er den Weg in die Gästekabine überhaupt findet? "Das wird natürlich ungewohnt sein. Aber mit der Hilfe meiner neuen Mitspieler wird das schon klappen", sagt Böhm und lacht. Denn inzwischen ist der Rechtshänder voll und ganz in Hannover angekommen.

Auch dabei hat ihm Balingen sehr geholfen: Kai Häfner. Gemeinsam mit Olympiasieger Marten Olsen bilden die beiden Ex-Gallier die starke Hannoveraner-Rückraumachse. "Kai und ich verstehen uns auf dem Feld super. Es hilft einem natürlich immer sehr, wenn man in neue Mannschaft kommt und jemand da ist, den man bereits kennt", erzählt Böhm. 19 Tore hat er in dieser Saison für Hannover bereits erzielt. Dazu kommen jeweils 30 von Häfner und Olsen.

Auch wenn das Zusammenspiel der beiden bereits exzellent funktioniert "sind wir noch nicht auf unserem Top-Niveau angekommen", ist sich der achtfache Nationalspieler sicher. "Das gilt auch für mich. Ich bin mir sicher, dass da von mir noch deutlich mehr kommen wird."

Ob er damit bereits heute Abend beginnen will – oder doch eher Rücksicht auf die alten Kollegen nimmt? "Das kann ich leider nicht versprechen. Ich bin ja jetzt ein stolzer Recke", sagt Böhm und lacht erneut. "Wir fahren natürlich nach Balingen, um zwei Punkte zu holen. Das ist einfach unser Anspruch und wir sind der Favorit. Aber wir wissen auch, was uns erwartet. ", fährt er fort. Dem HBW wünscht er natürlich nur das Beste und, dass es auch in diesem Jahr mit dem Klassenerhalt klappt.