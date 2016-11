Handball HBW: Wenig Hoffnung vor Flensburg-Spiel

Bis zum Sonntag hatten die Flensburger eine makellose Bilanz, landeten in neun Spielen neun Siege. Doch dann zog das Team von Trainer Ljubomir Vranjes im Nord-Derby bei Rekordmeister THW Kiel mit 23:24 den Kürzeren. Dabei verdaddelte die SG sogar einen Sechs-Tore-Vorsprung. Sekunden vor Schluss vergab Anders Eggert die Chance zum Ausgleich. Er traf mit einem Siebenmeter lediglich den Innenpfosten, und so ging die SG zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Spielzeit geschlagen vom Feld.

"Wir müssen von Anfang an hellwach sein"

Klar, dass HBW-Coach Rúnar Sigtryggsson das Derby genau unter die Lupe genommen hat. "Ich habe festgestellt, dass wir nicht Kiel sind. Vielleicht wäre es besser für uns gewesen, wenn Eggert den Siebenmeter reingemacht hätte. Jetzt kommt Flensburg mit Messern zwischen den Zähnen, will das alles korrigieren und wird uns nicht auf die leichte Schulter nehmen", sagt der 44-jährige Isländer und erklärt gleich, worauf es für sein Team heute ankommen wird. "Wir müssen so gut wie möglich vorbereitet und von Anfang an hellwach sein. Sonst werden wir abgeschossen." Es wäre nicht das erste Mal, dass der HBW in Flensburg unter die Räder kommt.