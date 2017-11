Handball HBW verpasst Sieg gegen Emsdetten

"Wir müssen mal den Kopf ausschalten, dann funktioniert es vielleicht!" In einer starken zweiten Halbzeit schaffte es der HBW Balingen-Weilstetten am Samstag bis zu einem 25:25 Gleichstand gegen den TV Emsdetten. Dann in letzter Sekunde die Sieben-Meter-Chance. Und Gregor Thomann traf die Latte!