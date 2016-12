Handball HBW verpasst Bonus-Punkte

In der Schlussphase drückte Leipzig weiter aufs Tempo, die Gäste hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen. "Meine Spieler waren platt, wir haben am Ende noch etwas riskiert, aber das ist in die Hose gegangen", meinte Sigtryggsson.

Es wurde also nichts mit den erhofften Bonus-Punkten für den HBW beim Gastspiel in Sachsen. Und so bleibt der 23:20-Auswärtssieg beim TBV Lemgo in dieser Saison der einzige Erfolg des 14. der Bundesliga-Tabelle in der Fremde.

Am Mittwoch steht nun das nächste Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt für das Sigtryggsson-Team an, Dann kreuzt der TVB Stuttgart in der Balinger Sparkassen-Arena auf (Anpfiff: 20.15 Uhr). Die Stuttgarter gingen zuletzt ebenfalls leer aus, mussten sich zu Hause Aufsteiger GWD Minden mit 29:31 beugen und haben als 15. des Tableaus weiter einen Zähler Rückstand auf den HBW. Kurz vor dem Duell mit Minden hat der TV B übrigens den früheren Nationalspieler Dragos Oprea unter Vertrag genommen. Der 34-jährige soll bis zum Jahresende aushelfen und die Personalnot zu überbrücken helfen.