Handball HBW: Unentschieden in letzter Sekunde

Heimspiel des HBW Balingen-Weilstetten gegen den Tabellenletzten: Gegen die Handballer vom HSC 2000 Coburg hatte sich die Mannschaft um Kapitän Martin Strobel mehr vorgenommen. Doch zu einfach gelangen den Gästen in der ersten Halbzeit einfache Treffer. Und so verhinderte erst Yves Kunkel mit einem Tor in allerletzter Sekunde (24:24) eine Niederlage.