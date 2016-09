Handball HBW: Unentschieden gegen GWD Minden

Auf einen seiner Spieler trifft das jedoch überhaupt nicht zu: Christoffer Rambo machte seinem Namen alle Ehre und zerlegte die Abwehr der Balinger regelrecht. Sechsmal – darunter auch einige spektakuläre Treffer – zimmerte er den Ball mit seiner enormen Wucht ins HBW-Gehäuse. "Wir haben Rambo nicht in den Griff bekommen. Der steigt da aus zwölf Metern hoch und haut die Dinger rein", erklärte Youngster Tim Nothdurft. Da half es auch nicht, dass Coach Sigtryggsson den Linksaußen in der 5-1-Abwehr nach vorne gezogen hat, um den gegnerischen Rückraum mehr unter Druck zu setzen. Rambo ballerte munter weiter. Er war es auch, der seiner Mannschaft am Ende den Punkt rettete. Neun Sekunden vor Schluss markierte er das 23:23. Im Gegenzug versuchte Martin Strobel zwar noch einmal, das Spiel schnell zu machen und ein allerletztes Tor zu erzielen, doch er scheiterte an der Abwehr.

So ist das Ergebnis "extrem bitter", findet Nothdurft. "In der Pause hatten wir uns viel vorgenommen." Im zweiten Abschnitt kam der 19-Jährige ins Spiel und erzielte seine ersten beiden Bundesligatore, schoss den HBW zum 15:14 in Führung und erzielte in einem Gegenstoß das 18:16 nach einem schönen Pass von Torhüter Tomas Mrkva. "Aber immer, sobald wir ein Tor vorne waren, haben die nachgelegt", ärgerte er sich.

Auch er weiß, wie wichtig ein Sieg gegen den Aufsteiger gewesen wäre. Denn so einfach wie gestern wird das Team in den nächsten drei Spielen nicht gewinnen können – zumal Sascha Illitsch und Pascal Hens erneut verletzt von der Platte humpelten. Der HBW muss bereits am Mittwoch zum Derby in Göppingen ran. Danach geht es weiter zu den Top-Teams nach Kiel und Berlin.