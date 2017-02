Handball HBW startet mit Niederlage gegen Magdeburg

Der HBW begann in der Rückraummitte überraschend mit Felix König, der nach eineinhalb Jahren Verletzungspause sein Comeback gab. Martin Strobel rückte in den linken Rückraum. Doch die Hausherren taten sich vor 2190 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena zunächst immens schwer, die Lücken im Magdeburger Deckungsriegel zu finden. Das Team von Trainer Sigtryggsson hielt bis zum 4:5-Anschlusstreffer von Jannik Hausmann Schritt mit den unaufgeregt angreifenden Gästen. Dann kassierte Hausmann ein Zeitstrafe, die Robert Weber und Zeljko Musa nutzten, um für die Gäste auf 7:4 vorzulegen. Matthias Musche nutzte anschließend zwei Klöpse der Balinger Offensive und erhöhte auf 9:4 (15.). Nach Michael Damgaards 10:5 ließ HBW-Coach Sigtryggsson mit einer 6:0- statt einer 5:1-Formation verteidigen. Und auch im Angriff war nun mehr Druck angesagt. Yves Kunkel legte mit einem Doppelpack den Grundstein zu einem 5:1-Lauf, den Lars Friedrich dem 10:11 abschloss (20.). Zwei Minuten später traf Kapitän Martin Strobel zum 12:12, Christoph Foth veredelte eine starke Parade des gut aufgelegten Keepers Peter Johannesson mit der 13:12-Führung. Aber in Überzahl – Friedrich saß zwei Minuten draußen – gelang Magdeburg wieder die Wende. Doch Foth hatte etwas dagegen, dass der DHB-Pokalsieger mit einer Führung in die Pause ging. Mit seinem fünften Treffer markierte der Kreisläufer den 17:17-Halbzeitstand.

Der Start in die zweite Hälfte misslang dem HBW dann jedoch. In neun Minuten gelang den Hausherren nur ein Treffer, und Magdeburg legte auf 21:18 vor. Kunkel verkürzte den Rückstand mit dem 23:24 wieder auf einen Treffer. Zwar legte der SCM erneut auf drei Treffer vor, aber Friedrich sorgte mit dem 28:29 noch einmal für Hoffnung. Doch dem HBW ging nun die Luft aus. Die Hausherren ließen im Angriff nun gegen Jannick Green im SCM-Kasten zu viel liegen, und als Damgaard das 32:28 für die Gäste erzielt hatte, war das Ding vier Minuten vor Schluss gelaufen. Am Ende setzte sich der Favorit mit 35:30 durch. HBW Balingen-Weilstetten: Johannesson, Baumeister; Hens, König (2), Foth (5), Flohr (2), Hausmann (3), Friedrich (5), Nothdurft (4/3), Strobel (2), Kunkel (6), Stegefelt, Ilitsch (1), Dominikovic. SC Magdeburg: Green, Quenstedt; Musa (3), Musche (8), van Olphen, Bagersted, Christiansen (6), O’Sullivan (1), Bezjak (1), Weber (7/4), Damgaard (8), Zelenovic (1), Lemke, Grafenhorst (n.e.), Petterssson (n.e.).