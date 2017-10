Handball HBW: Sigtryggsson-Aus nach Sondersitzung

Mit 15:5 Punkten belegt der Erstligaabsteiger derzeit nur den sechsten Platz in der 2. Bundesliga. Zu wenig, um den direkten Wiederaufstieg zu realisieren; zumal der HBW bislang noch nicht auf die Spitzenteams getroffen ist. So sahen sich die HBW-Verantwortlichen gezwungen, die Reißleine zu ziehen. »Wir haben uns entschlossen, mit unserem bisherigen Trainerteam die Arbeit nicht mehr fortzuführen und ab sofort mit Jens Bürkle als Cheftrainer einen Neuanfang zu wagen«, erläuterte HBW-Präsident Arne Stumpp in einer Pressekonferenz die Gründe für die vorzeitige Trennung.

»Zum einen mussten wir die kommende Saison neu planen, da uns Rúnar Sigtryggsson mitgeteilt hat, dass er dort nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Zum anderen waren wir mit der sportlichen Entwicklung der Mannschaft nicht zufrieden. Die Niederlage in Hamm hat uns noch mal zusätzlich zu Denken gegeben. Wir hatten mit Jens Bürkle schon Kontakt aufgenommen, um über ein Engagement in der neuen Saison zu sprechen. Nach einer Sondersitzung am Sonntagabend sind wir zu dem Entschluss gekommen, mit ihm schon früher einen Vertrag zu schließen und mit ihm zu arbeiten. Wir freuen uns, dass es geklappt hat, Jens Bürkle für die nächsten zweineinhalb Jahre zu verpflichten. Schließlich kennen ihn alle hier in Balingen. Er ist als Spieler mit dem HBW aufgestiegen, und wir haben gemeinsam Erfolge gefeiert. Danach hat er als Trainer erfolgreich gearbeitet«, so Stumpp.

»Ich freue mich, dass ich wieder hier zurück in Balingen bin«, sagte Bürkle bei seiner Vorstellung. »Der HBW ist ein besonderer Klub für mich. Wir hatten in der Vergangenheit viele wunderschöne Jahre, deshalb ist der HBW für mich immer einen Herzensangelegenheit.«