Handball HBW: Rekordmeister kommt zum Abschied

Balingen gegen Kiel – das war in den vergangenen elf Jahren so etwas wie das Duell David gegen Goliath. Auf der einen Seite der ewige Underdog, auf der anderen der Rekordmeister. Wenn sich die beiden Teams am Samstag gegenüber stehen, geht es sportlich um nicht mehr viel.

Der HBW wird die Liga als Vorletzter der Tabelle verlassen müssen, die Kieler – in dieser Saison "nur" DHB-Pokalsieger – wollen die Runde als Dritter hinter Meister Rhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt abschließen, um so die Chance auf die Champions-League-Qualifikation zu wahren. Um sich die Füchse Berlin definitiv vom Leib zu halten, benötigen die "Zebras" noch einen Punkt. "Dass zum Abschluss noch einmal eine der besten Mannschaften der Welt kommt, ist eine schöne Sache. Wir werden mit aller Macht versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Das sind wir unseren Fans schuldig", sagt HBW-Trainer Rúnar Sigtryggsson, der positiv auf das vorhergegangene Heimspiel gegen Flensburg zurückblickt. "Wir haben viele Dinge gut gemacht. Hatten aber das Problem, das uns die gesamte Runde begleitet. Wir haben zu viele Chancen vergeben", so Sigtryggsson weiter.

Das Saisonfinale verletzungsbedingt verpassen werden Lars Friedrich, Markus Stegefelt, Dennis Wilke und Davor Dominikovic. Fragezeichen stehen hinter den angeschlagenen Sascha Ilitsch, Christoph Foth und Jannik Hausmann. Keeper Tomáš Mrkva, der zuletzt wegen einer Leistenzerrung passen musste, ist wieder ins Training eingestiegen und will dabei sein.