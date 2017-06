Handball HBW: Pascal Hens beendet Karriere

"Mein Spielerberater geht nicht mehr auf Vereinssuche für mich", sagte Hens der "Bild". Zuletzt hatte der Rückraumspieler für den HBW Balingen-Weilstetten gespielt. Seinen auslaufenden Vertrag bei den Schwaben, mit denen er in der gerade abgelaufenen Saison aus der Bundesliga abgestiegen ist, wird er nicht verlängern. "Pommes", über viele Jahre das Gesicht des Handballs in Deutschland, ist fertig. "Trotz der Verletzungen ist sehr viel sehr gut gelaufen. Deshalb möchte ich auch Danke sagen bei all denen, die mich in all den Jahren so phänomenal unterstützt haben. Aber jetzt bin ich froh, dass das Kapitel Handball beendet ist", schrieb Hens zum Abschied auf seiner Facebook-Seite.

Damit verlässt ein ganz Großer seines Sports die Bühne. Nicht bloß wegen seines Markenzeichens, dem blondgefärbten Haarkamm, ist der 2,03-Meter-Hüne weit über die Grenzen des Handballs bekannt. So wirbelte Hens mit seiner brachialen Spielweise in gut 500 Erstliga-Spielen auf der Königsposition im linken Rückraum, war durch seine aufgeschlossene und sympathische Art in Verein und Nationalmannschaft stets Publikumsliebling – und gewann dabei fast alle Titel, die es im Handball zu gewinnen gibt.

Seine Bundesliga-Premiere feierte Hens im Alter von 19 Jahren bei der SG Wallau-Massenheim. Nach vier Jahren wechselte er 2003 zum HSV Hamburg, bei dem er 13 Jahre lang bis zur Klub-Insolvenz im Frühjahr 2016 spielte. In diese Zeit fallen seine größten sportlichen Erfolge auf Vereinsebene. 2006 und 2010 gewann Hens mit den Hamburgern den DHB-Pokal, 2011 die deutsche Meisterschaft und 2013 die Champions League.