Handball HBW möchte Lauf in Coburg fortsetzen

Denn der HBW hat in dieser Saison auswärts noch nichts gerissen, Coburg wartet in eigener Halle noch auf den ersten Punkt. Gleich am ersten Spieltag hatte das Team von Trainer Jan Gorr für einen Paukenschlag gesorgt und bei der MT Melsungen – immerhin Vierter der Abschlusstabelle der Saison 2015/16 – mit 25:20 gewonnen. Seither lautet die Bilanz jedoch 0:16 Punkte. Zwar tragen die Coburger inzwischen die Rote Laterne, aber sie schlagen sich nicht schlecht. Vor Wochenfrist etwa führten sie bei Frisch Auf Göppingen mit 18:15, um dann doch noch mit 27:31 zu unterliegen.

HBW-Coach Sigtryggsson kennt den sonntäglichen Gegner bestens, schließlich duellierte er sich in den vergangenen Jahren in der zweiten Liga als Trainer des EHV Aue mit dem HSC. "Das ist ein starkes Kollektiv, das aus einer guten Deckung heraus auf Konter setzt. Schlüsselspieler ist sicher Nico Büdel", sagt der Isländer. Und auf Rechtsaußen wirbelt mit Florian Billek ein alter Bekannter. Er trug für zwei Spielzeiten das HBW-Trikot.

Natürlich freut sich Sigtryggsson über die beiden Erfolge, die seinem Team in den vergangenen Tagen gegen den Bergischen HC gelangen. Nun erwartet er, dass seine Mannschaft den positiven Lauf fortsetzt. "Wir müssen unbedingt gewinnen. Es geht um den Klassenerhalt. Es ist wieder so ein 50:50-Spiel, in dem es darauf ankommt, wer mehr investiert", sagt Sigtryggsson.