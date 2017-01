Handball HBW: Mit Rumpfteam in Vorbereitung

"Die Pause war wichtig für den Körper und vor allen Dingen für den Kopf. Nach dem wichtigen Sieg gegen Stuttgart war die Mannschaft platt. Die Spannung war weg, deshalb haben wir danach das Spiel gegen Wetzlar deutlich verloren. Ärgerlich war, dass in dieser Zeit unser Vorsprung auf die Abstiegsplätze gleich wieder geschrumpft ist. Aber wir haben alles in der eigenen Hand", sagt Sigtryggsson.

Doch all zu groß ist die Schar noch nicht, die der HBW-Coach momentan um sich versammeln kann. Mit ihren Nationalteams unterwegs sind Tobias Wagner (Österreich) und Torhüter Tomáš Mrkva (Tschechien). Pascal Hens kann erst in ein paar Tagen ins Training einsteigen, dasselbe gilt für Christoph Foth (krank), ob Julian Krieg nach seinem Kahnbeinbruch in der Hand grünes Licht zum Wiedereinstieg bekommt, entscheidet sich erst nach einer MRT-Untersuchung in der kommenden Woche. Sascha Ilitsch ist nach seinem Bänderriss noch nicht voll belastbar und Kapitän Martin Strobel bekommt Zeit, um seine Achillessehnenprobleme in den Griff zu bekommen. "Wir haben uns dazu entschieden, in der Vorbereitung einen etwas anderen Weg einzuschlagen als sonst und den Fokus mehr auf die einzelnen Einheiten legen. Dass die Mannschaft fit ist, hat sie immer wieder bewiesen", so Sigtryggsson.

Der erste Test steht bereits am kommenden Sonntag auf dem Programm. Dann steht der HBW dem Zweitliga-Vorletzten TV Neuhausen mit dem künftigen Balinger Jona Schoch ab 15 Uhr in der Hofbühlhalle in Neuhausen gegenüber. "Es ist gut, dass wir gleich loslegen., Das Spiel wird wichtig, um schnell auf Betriebstemperatur zu kommen. Natürlich sollen alle nach drei Einheiten ihre Leistung bringen. Wir werden das Spiel auch nicht überbewerten. Natürlich ist es nicht optimal, dass so viele Leute fehlen", sagt Sigtryggsson.