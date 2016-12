Handball HBW: Kampfsieg im Schwaben-Derby

Die 2350 Zuschauer in der ausverkauften Balinger Sparkassen-Arena sahen in einer fahrigen Anfangsphase schon nach fünf Minuten einen Aufreger. Stuttgarts Spielmacher Michael Kraus ließ sich zu einer "Watschen" gegen Christoph Foth hinreißen, kassierte statt Rot aber nur zwei Minuten.

In der Folge leisteten sich beide Teams zahlreiche Klöpse in der Offensive. Obwohl HBW-Torhüter Peter Johannesson zunächst glänzend parierte und TVB-Comebacker Johannes Bitter in den Schatten stellte, stand’s nach 15 Minuten und einem Treffer des ehemaligen Stuttgarters Lars Friedrich gerade einmal 5:3 für die Gastgeber.

Bitter musste aber in der 20. Minute den dritten Treffer von Yves Kunkel, der von Sascha Ilitsch auf die Konter-Reise geschickt worden war, zum 7:4 schlucken. Der TVB blieb im Angriff harmlos, und so ging der HBW mit einer 11:7-Führung in die Pause.