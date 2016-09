Handball HBW II jubelt über Zwei-Punkte-Start

Handball-Drittligist HBW Balingen-Weilstetten II ist mit einem Heimsieg über den HC Oppenweiler/Backnang in die Saison gestartet. Mit 27:24 setzten sich die HBW-Youngster am Ende durch. Trainer André Doster war entsprechend zufrieden: "Das ist schon klasse. Mit den beiden Punkten haben wir eine gute Basis für die kommenden Aufgaben gelegt."

Zunächst aber taten sich die Gastgeber in der Balinger Sparkassen-Arena immens schwer gegen die aggressive HC-Deckung, außerdem stellte der starke Rückraum die Hausherren in der Abwehr vor Probleme. Nach neun Minuten sorgte Florian Schöbinger – in der vergangenen Spielzeit noch für den Erstligisten TVB Stuttgart am Ball – für das 5:2 für Oppenweiler. Und auch nach 14 Minuten lag das Team von Trainer Matthias Heineke mit drei Treffern Differenz vorne (9:6).

"Unser Innenblock hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Ich wollte sogar schon umstellen", so Doster. Doch sein Team überstand eine Zeitstrafe gegen Lukas Saueressig bestens, kam bei einem Gegentreffer von Tobias Hold durch Michael Seiz und Thorben Kirsch gar zu zwei Toren. Markus Dangers’ 10:11-Anschlusstreffer (21.) in Überzahl – Doster: "Das müssen wir ansonsten aber insgesamt viel besser lösen" – platzte dann endgültig den Knoten.