Handball HBW geht auch in Göppingen leer aus

Ohne Pascal Hens (Bauchmuskelzerrung) schien der HBW vor 4100 Zuschauern in der Göppinger EWS-Arena früh den Anschluss zu verpassen. Denn nachdem Matthias Flohr mit seinem dritten Treffer vom Kreis für das 5:6 der Gäste gesorgt hatte, legte Frisch Auf peu à peu nach. Marcel Schiller per Doppelpack ließ den Vorsprung der Göppinger auf 8:5 anwachsen (14.), und nach Christoph Foths 9:11, erhöhten Niclas Barud, Anton Halén und Adrian Pfahl binnen eineinhalb Minuten auf 14:9 (22.).

Doch Balingen schlug nun zurück, gestattete den Hausherren, bei denen mit Zarko Sesum und Tim Kneule die beiden etatmäßigen Mittelmänner fehlten, nun mit einer starken Defensive in knapp acht Minuten nur einen Treffer. Im Angriff setzte HBW-Trainer Sigtryggsson immer wieder auf den siebten Feldspieler – und das mit Erfolg. Foth mit einem Dreierpack vom Kreis, Jannik Hausmann in Überzahl und Lars Friedrich verkürzten auf 14:15 (28.), Yves Kunkel verpasste nur wenig später gar die Chance zum Ausgleich. In der Schlussminute der ersten Hälfte aber netzte Daniel Fontaine noch einmal für Frisch Auf ein, und so nahmen die Gastgeber eine 16:14-Führung mit in die Kabine. Göppingen erwischte auch den besseren Start in den zweiten Abschnitt und verschaffte sich mit einem 3:1-Lauf, den Jens Schöngarth – mit sieben Toren bester Schütze der Partie – mit dem 19:15 abschloss (34.), weiter Luft.

Immer wenn die Gäste auf drei Treffer Differenz herankamen, legte Frisch Auf postwendend nach. Nach Schöngarths 22:18 (38.) ließen beide Teams zahlreiche Gelegenheiten liegen. Erst sieben Minuten später beendete erneut Schöngarth die Torflaute. Nun beteiligte sich auch der HBW wieder am Schlagabtausch. Martin Strobel und Youngster Tim Nothdurft verkürzten auf 21:24 (51.), Markus Stegefelt nährte mit dem 24:26 (57.) sogar die Hoffnungen des HBW auf einen Punkt. Aber Göppingen ließ sich nicht mehr von der Siegerstraße drängen. Halén setzte mit dem 29:26 mit der Sirene den Schlusspunkt. Frisch Auf Göppingen: Prost, Rutschmann; Gehrke, Späth (3), Heymann (1), Barud (1), Fontaine (4), Kaufmann, Berg, Schiller (5/3), Pfahl (2), Rentschler (2), Halén (4), Schöngarth (7). HBW Balingen-Weilstetten: Johanesson, Mrkva; Foth (4), Flohr (3), Hausmann (3), Friedrich (1), Nothdurft (3), Strobel (3), Kunkel (3/2), Krieg (2), Stegefelt (4), Ilitsch, Dominikovic, Remmlinger.