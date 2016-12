Handball HBW empfängt Stuttgart zum Schlüsselspiel

Nur ein Hauch trennt die beiden schwäbischen Tabellennachbarn. Der HBW belegt mit neun Punkten den 14. Rang. Stuttgart folgt mit einem Zähler weniger auf dem 15. Platz. "Jedem ist bewusst, wie wichtig das Spiel ist. Wenn wir gewinnen, können wir uns ein kleines Polster verschaffen, wenn wir verlieren, büßen wir einen Platz ein. Heimspiele gegen einen Mitkonkurrenten können am Ende den Ausschlag in Sachen Klassenerhalt geben", sagt Sigtryggsson.

Hatte der TVB in der vergangenen Spielzeit die Liga lediglich aufgrund des Rückzugs des HSV Hamburg gehalten, legte der Klub personell noch einmal nach. Johannes Bitter war bereits im Laufe der vergangenen Saison aus der Insolvenz-Masse des HSV zu den "Wild Boys" gewechselt. Dann schlossen sich den Bittenfeldern mit Spielmacher Michael Kraus und Coach Markus Baur – er ist neben Christian Prokop vom SC DHfK Leipzig der zweite Topkandidat für die Nachfolge des scheidenden Bundestrainers Dagur Sigurdsson – zwei weitere Weltmeister des Jahres 2007 an.

"Von den Namen her gehört Stuttgart eigentlich ins Mittelfeld der Tabelle", sagt HBW-Coach Sigtryggsson. Zunächst punktete der TVB auch recht fleißig, allerdings suchte das Baur-Team dann das Verletzungspech heim. Torhüter Bitter (Muskelbündelriss im hinteren Oberschenkel) und der Abwehrstarke Linksaußen Tobias Schimmelbauer (Schambeinentzündung) fehlen seit geraumer Zeit, könnten heute aber womöglich ihr Comeback geben. Im linken Rückraum ist der von Frisch Auf Göppingen gekommene Ex-Balinger Felix Lobedank derzeit Einzelkämpfer, weil Djibril M’Bengue und der nachverpflichtete Can Celebi verletzt fehlen. Erst am vergangenen Wochenende reaktivierten die "Wild Boys", die ihre fünf jüngsten Liga-Spiele verloren haben, am Freitag gegen Aufsteiger GWD Minden mit 29:31 den Kürzeren zogen, Ex-Nationalspieler Dragos Oprea für die linke Außenbahn.