Handball HBW: Emotionaler Abschied aus der 1. Bundesliga

Am letzten Spieltag in der 1. Handball Bundesliga lieferte der HBW Balingen-Weilstetten noch einmal einen starken Kampf gegen die Top-Mannschaft vom THW Kiel. Viele Emotionen bei den langjährigen Galliern ebenso wie bei denen, die den HBW erst in dieser Saison ins Herz schließen konnten. Am Ende musste sich der HBW mit 22:25 geschlagen geben.